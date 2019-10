Polícia Militar Realiza Operação No Bairro Nova Catanduva

Policiais Militares do Trigésimo Batalhão de Polícia Militar do Interior (30º BPM/I), com o apoio do 9º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, em São José do Rio Preto, realizaram na tarde de domingo (27), no bairro Nova Catanduva, a “Operação Policial-Militar”.

A realização teve como objetivo de aumentar a presença ostensiva, ampliar a percepção de segurança das pessoas, combater o crime e inibir a prática de direção perigosa por parte de motociclistas, situação que além de colocar em risco a integridade física dos próprios condutores, também gera perigo aos demais usuários da via.

Durante a operação foram efetuadas 32 autuações de trânsito, realizando nove certificados de recolhimento, sendo que desses recolhimentos cinco eram motocicletas, três carros e um certificados de licenciamento anual. Além disso, foram abordadas 66 pessoas e fiscalizados 48 veículos. As equipes estiveram em locais estratégicos, apontados pelo serviço de inteligência da PM, para ‘sufocar’ possíveis ações de criminosos.

“Polícia Militar do Estado de São Paulo atua diuturnamente na busca incessante da maximização dos resultados operacionais e na consequente redução dos indicadores criminais, visando aumentar a percepção de segurança da população”, informa a PM em nota.

