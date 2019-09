Polícia Militar Realiza Campanha Alinhada À Semana Nacional De Trânsito

O CPRv – Comando de Policiamento Rodoviário, órgão que faz parte da execução da Polícia Militar do Estado de São Paulo, junto ao 3º Batalhão da Polícia Rodoviária, realizou, de 18 a 25 de setembro, a Campanha da Semana Nacional de Trânsito com o tema ‘NO TRÂNSITO, O SENTIDO É A VIDA’. A ação está alinhada ao Programa Respeito à Vida – São Paulo dirigindo com responsabilidade, e ao Programa de Redução de Acidentes de Trânsito e Segurança Viária 2011-2020, da ONU.

“Durante a Campanha foram atendidas 20 Escolas, perfazendo um total de 2.173 crianças orientadas e foram aplicadas 15 ações educativas em algumas rodovias, passarelas, shopping center e empresas as margens de rodovias, oportunidade que foram contemplados 963 condutores, os quais receberam orientações de excesso de velocidade, alcoolemia, orientação de pedestres e regras de circulação com motocicletas”, diz a nota da Polícia Militar divulgada à equipe do O Regional.

Ainda de acordo com a informação, o foco prioritário foi a integração e a conscientização com a População Paulista, visando despertar e conscientizar a sociedade civil sobre os problemas relacionados à negligência, imprudência ou imperícia, associada ao trânsito.

Ação anterior

No feriado de Corpus Christi, que aconteceu em julho deste ano, o Comando de Policiamento Rodoviário realizou a Operação ‘Nove de Julho – 2019’ nos mais de 22 mil quilômetros que compõem a malha rodoviária estadual.

“Durante todo o feriado, a atuação do Policiamento Rodoviário terá foco na Prevenção Criminal e a Segurança Viária, fiscalizando, principalmente, o excesso de velocidade, a embriaguez na condução dos veículos, as ultrapassagens proibidas, o uso de cintos de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças, o uso do celular (smartphone) ao volante, além do uso de capacetes por motociclistas, sem se descuidar de outras questões envolvendo as normas de trânsito, contribuindo, desta forma, com a redução de mortes no trânsito, a fim de atingir a meta de diminuição em 50%, conforme preconizado pela ONU”, noticiou o O Regional na época.

