Polícia Militar Prende Três Pessoas Supostamente Envolvidas Em Roubo De Veículo

Na terça-feira (11), por volta das 21h37, policiais militares prenderam três pessoas suspeitas de terem cometido um roubo de uma caminhonete Ranger em Santa Adélia. As vitimas, uma mulher de 68 anos e o filho de 42.

Segundo informações da PM, a polícia foi comunicada que dois homens, possivelmente armados, teriam roubado um automóvel e usado um outro carro no roubo. A informação dava conta que uma mulher loira dirigia o veículo.

Policiais foram então avisados que um carro teria sido abandonado na estrada vicinal que liga Ariranha a Pirangi e que suspeitos teriam entrado em algumas propriedades rurais. Conforme o boletim de ocorrência, em patrulhamento para encontrar os acusados, os policiais acharam a residência de um dos suspeitos, em Pirangi. Ele teria confessado o crime e afirmado que estava com uma arma de fogo de brinquedo.

Ainda segundo a PM, o acusado teria informado o endereço do outro suposto envolvido no crime, em Ariranha. A equipe foi até o local e encontrou a mulher, que conduzia o veículo e o outro homem que teria participado do roubo. Os suspeitos teriam retirado uma caixa de som e um DVD do veículo roubado. Ao serem indagados informaram onde se encontravam os objetos, informaram que estariam escondidos no canavial próximo ao veículo.

Os três envolvidos foram apresentados no Plantão Policial Civil, onde as prisões foram ratificadas, sendo possível a restituição dos bens subtraídos ao seu legítimo proprietário.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

