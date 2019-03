Polícia Militar Flagra Droga Escondida em Cano D’Água no Bom Pastor

A Polícia Militar flagrou droga escondida em cano d´ água no bairro Bom Pastor. O caso foi registrado na tarde da última quinta-feira (28). Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido. Em outras ocorrências envolvendo tráfico drogas, três pessoas foram presas também na mesma data. Conforme informações do boletim de ocorrência, as equipes da Polícia Militar realizavam patrulhamento de rotina quando viram o jovem agachado, mexendo em um cano d’ água. Quando viu os policiais, o adolescente começou a correr, mas foi localizado. Com ele foram apreendidos R$ 269 em dinheiro. Já no cano em que ele mexia foi encontrada uma embalagem. Nela estavam 22 porções de maconha, 12 porções de crack e seis de cocaína. Quando foi questionado, o menor disse que não era o responsável pela droga. Ele foi levado ao Plantão Policial, onde foi apreendido. Ainda no período da tarde, um homem de 48 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro Parque Flamingo. Com ele foram apreendidas 143 porções de crack, 11 de cocaína e R$ 2,10.

Os policiais militares chegaram ao local depois de receberem uma denúncia anônima de venda de drogas no bairro. Lá, eles encontraram o homem. Com ele, foram apreendidas 11 porções de cocaína e três de crack, além do dinheiro. Em varredura no local em que o homem estava foram apreendidas 140 porções de crack.

O homem foi levado ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante por tráfico de drogas. De lá, ele foi encaminhado a Cadeia de Catanduva, onde está à disposição da Justiça.

Já no período da noite, um casal de 37 e 35 anos foi preso no Jardim Imperial também por tráfico de drogas. De acordo com informações da polícia, as equipes, assim como no caso anterior, chegaram ao local depois de receberem uma denúncia em uma praça.

Lá, foi encontrado um homem ao lado de um veículo. Ao ver a viatura, ele tentou fugir, mas foi abordado. Com o homem foi apreendida uma porção de cocaína e R$ 40.

Enquanto falavam com o suspeito, os PMs encontraram uma mulher. Quando viu que seria abordada, ela tentou fugir, mas foi presa. Com ela foi apreendida a quantia de R$ 272,80, além de 21 porções de cocaína. O caso foi encaminhado ao Platão Policial, onde foi preso em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local