Polícia Militar Descarta Desaparecimento de Criança em Pindorama

Na última quarta-feira, 29 de Janeiro, equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros de Catanduva foram acionadas após receberem uma denúncia do suposto desaparecimento de uma criança de 06 anos, na área verde do bairro Ítalo Colombo, em Pindorama. As buscas contaram com a participação do helicóptero Águia, que sobrevoou o local por cerca de 1 hora.

De acordo com o Capitão da Polícia Militar, Ronaldo Cheruti, as informações coletadas não condiziam com a ocorrência. “O efetivo policial do município de Pindorama recebeu a notícia de que uma criança teria se perdido no meio de uma área alagada que existe no bairro. Imediatamente fomos ao local e constatamos que as informações foram de duas crianças de 6 e 7 anos. Elas alegaram que enquanto brincavam, uma terceira criança da mesma faixa etária adentrou na área alagada com a perna lesionada. Diante das informações, realizamos uma força-tarefa, equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental , Polícia Militar de Catanduva e também o helicóptero Águia. Porém, durante as buscas não detectamos nenhum familiar sentindo falta de alguma criança, nós também notamos algumas contradições durante os depoimentos das crianças”, explicou.

Após os meios de buscas serem esgotados as equipes optaram por aguardar mais detalhes do caso. “Nós decidimos ficar no aguardo de algum pai ou mãe sentir falta de seu filho para prosseguirmos com a busca, porém, isso não aconteceu. Fazendo uma análise final, nós acreditamos que houve um falso alarme por parte das duas crianças ou também que essa terceira criança poderia ter atravessado o local alagado e tomado destino a algum outro local”, finalizou o Capitão.

O crime de comunicação falsa de crime ou de contravenção está previsto no artigo 340 do Código Penal Brasileiro e estabelece a detenção de um a seis meses ou multa.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local