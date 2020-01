Policia Militar De Catanduva Recebe Projeto “Lar Mais Seguro”

Catanduva está dentro dos 96 municípios da região de Rio Preto que vai receber um projeto piloto da Polícia Militar para prevenção e combate à violência doméstica, sexual e ao feminicídio, o chamado “Lar mais Seguro”.

O programa ‘Lar mais Seguro’ envolve a capacitação de policiais militares de todas as cidades da região de São José do Rio Preto. Segundo informações, a região é a primeira no interior a receber o projeto, que já está em fase de implantação na capital paulista e também em Osasco.

O objetivo do “Lar mais Seguro” é levar à comunidade mais informações sobre como prevenir a violência doméstica, principalmente contra as mulheres, além de orientar as vítimas em relação aos serviços médico, psicológico e jurídico, entre outros. Os policiais militares também serão treinados em protocolo de atendimento específico e mais humanizados às vítimas no registro das ocorrências.

A região de Rio Preto foi a primeira no interior a sediar esse projeto devido o número de municípios e a colaboração com outros órgãos públicos e privados.

De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o número de feminicídios no Estado de São Paulo bateu número recorde em 2019, com 154 registros. No ano anterior, foram 134 casos.

A capacitação dos policiais para o projeto ‘Lar mais Seguro’ começou ontem (28), após a cerimônia de lançamento que acontece no Auditório do 17º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

Lançamento

O lançamento do “Lar mais Seguro” aconteceu na última terça-feira (21), às 8h30, no Teatro Municipal Gloria Giglio, em Osasco. No mesmo dia 47 pms iniciam o treinamento, nessa primeira fase foram priorizados treinamentos em policiais que atuam no Proerd e nas bases comunitárias, os que têm mais contato com a população. E segundo a policia militar, em seis meses, a meta é chegar a 50% do efetivo levando a capacitação também a representantes da sociedade civil.

Ariane Pio

Da Reportagem Local