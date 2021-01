Policia Militar Apreende Carga Roubada De Ar Condicionado Em Catanduva

A Polícia Militar de Catanduva apreendeu diversos aparelhos de ar-condicionado que estavam armazenados em um galpão em Catanduva, na manhã de ontem.

De acordo com a Polícia Militar de Catanduva, policiais chegaram até o local depois de uma denúncia sobre o descarregamento de um caminhão com uma possível carga roubada.

Policiais militares foram até o local e constataram que a todos os produtos mantidos eram de um carregamento roubado.

Ainda segundo a polícia, o carregamento foi roubado próximo a São Paulo Capital. Os bandidos depois de levaram o caminhão e a carga, descarregaram o veículo e o deixaram. Policiais encontraram o caminhão em Cabreúva.

A carga seguiu em outro veículo para Catanduva e com ajuda do sistema de rastreamento foi identificada. Todos os aparelhos estavam avaliados em R$ 180 mil.

Conforme informações da polícia, o proprietário do galpão que teria comprado a carga afirmou desconhecer que os produtos eram roubados.

O caso permanece em investigação e todos os produtos foram apreendidos e encaminhados para a Polícia Civil.

Ariane Pio

Da Reportagem Local