Polícia Militar Apreende 230 Kg De Drogas e Armas Em Chácara Em Catanduva

Na segunda-feira (28), Policiais Militares do 30° Batalhão de Polícia Militar do Interior realizaram a prisão de um homem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo , em uma propriedade rural situada na Estrada da Barroca em Catanduva.

Após denúncia recebida, as equipes da Força Tática, ROCAM e 1ª Companhia da Polícia Militar desencadearam uma operação, cujo resultado foi a apreensão de mais de 230 kg de maconha, duas armas de fogo do tipo pistola, balanças, rádios comunicadores, além de cerca de 10 kg de um pó branco provavelmente utilizado para misturar cocaína.

Uma das pistolas é de fabricação austríaca e possui alteração em seu mecanismo que aumentava o poder de fogo do armamento , permitindo que sejam realizadas rajadas, como a de uma metralhadora.

O morador da chácara, R.B.B, de 29 anos , tentou fugir durante a abordagem, porém foi alcançado e detido. Questionado a respeito, declarou que estava guardando a droga para um terceiro e que receberia a quantia de R$ 5000 pela atividade ilícita.

Ele foi autuado em flagrante e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

Ariane Pio

Da Reportagem Local