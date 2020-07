Polícia Militar Ambiental divulga resultados da Operação “Proteção Às Florestas”

Realizada nos dias 17 e 18, a Operação foi deflagrada em comemoração ao “Dia de Proteção às Florestas” e o “Dia do Curupira”, com o emprego de 1,2 mil policiais, com apoio de 450 viaturas.

Foram detidos em flagrante de um grupo de oito baloeiros em Nazaré Paulista, com a apreensão de um balão de grande porte. As ações contra o tráfico da fauna silvestre e de repreensão ao desmatamento, queimadas, extração e beneficiamento clandestino de palmito juçara.

Além do policiamento terrestre, náutico, marítimo e aéreo, a Polícia Militar Ambiental também lançou, por meio das suas redes sociais, uma campanha que visa a conscientizar a defesa das florestas, intitulada: “Curupira e a Polícia Militar Ambiental, juntos na proteção das Florestas”, que segue até o dia 31/08. Saiba como participar: bit.ly/concursocurupira.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

