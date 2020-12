Polícia Federal Cumpre Mandados de Busca em Catanduva

Equipes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão em Catanduva ontem pela manhã. A investigação tem como foco principal a cidade de Itajá, no sudoeste de Goiás e visam combater fraudes na obtenção de benefícios previdenciários.

Na cidade goiana, segundo a PF, um quinto da população seria considerada inválida para o trabalho.

Batizada como operação Pravum II, policiais federais percorreram ruas da cidade e chamaram atenção. Mas não foi divulgado os motivos para os cumprimentos de mandado em Catanduva e como a cidade ou moradores do município estariam relacionados ao esquema investigado.

A Polícia Federal afirmou por meio de nota à imprensa que investigação teve início em fevereiro deste ano por meio de denúncia, envolvendo advogados, médicos peritos e funcionário do cartório cível da cidade goiana, em fraude na concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

“Investigações preliminares confirmaram que foram deferidas 913 aposentadorias por invalidez entre os anos de 2010 a 2018 no município de Itajá, cuja população seria de 4.539 habitantes, segundo o IBGE para o ano de 2019, concluindo que aproximadamente 1/4 dos habitantes seriam inválidos de forma permanente para o trabalho. De todos os benefícios previdenciários ativos no município, 35,71% foram por meio de decisão judicial. A discrepância chega a ser o dobro em relação a municípios vizinhos, considerando o número de habitantes local”, constava em nota.

A reportagem de O Regional tentou contato com a Polícia Federal por e-mails e telefones, mas não obteve resposta sobre os mandados cumpridos em Catanduva.

Karla Konda

Editora Chefe