Polícia de Ariranha Investiga Suposto Assédio de Professor a Aluna de 12 Anos

Um professor da rede estadual de ensino de Ariranha é investigado pela Polícia Civil por ser suspeito de assediar uma aluna de 12 anos da Escola Gabriel Hernandez. Um boletim de ocorrência foi registrado pela mãe da menina que teria visto mensagens no aparelho celular da filha.

Conforme a polícia, o relato da mãe é de que ele pedia fotos íntimas a estudante.

O celular da menina foi apreendido e aguarda autorização judicial para ser periciado.

Com a denúncia, a polícia Civil também apura se há outras vítimas ou outros crimes cometidos pelo suspeito.

A mãe da aluna deixou um recado ao professor pelas redes sociais. “Você mexeu com a pessoa errada, vou acabar com você. Ninguém nunca teve coragem de acabar com a sua palhaçada. A surra que você levou foi pouco perto do que você merece”.

A Secretaria Estadual de Educação de São Paulo emitiu nota sobre a investigação. No texto, afirmou que a Diretoria de Ensino de Catanduva tomou as providências necessárias. Disse ainda que o professor foi afastado de suas atividades em sala de aula e uma apuração foi aberta. Disse ainda que a administração regional está a disposição dos pais e responsáveis pelos alunos e colabora com a polícia”.

O professor era responsável pela disciplina de matemática e tem 52 anos.

Karla Konda

Editora Chefe