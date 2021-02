Polícia Civil Investiga Crime de Vilipêndio a Cadáver em Palmares Paulista

A Polícia Civil de Palmares Paulista investiga o suposto crime de vilipêndio (desrespeito) a cadáver do empresário catanduvense Thiago Troncoso, de 39, enterrado no último dia 06 de fevereiro. Duas pessoas, se passando por servidores do Judiciário teriam solicitado ao coveiro do cemitério municipal a abertura do caixão, pouco tempo depois da realização do enterro.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi registrado logo após o enterro do empresário, morto em Santa Catarina em um Hotel de Balneário Camboriú, no dia 04 e enterrado em Palmares Paulista, no último dia 06. Conforme o registro policial, o coveiro informou que um homem em um veículo Cruze branco, esteve em sua casa acompanhado de uma mulher loira que dirigia um Citroen vermelho.

Ainda conforme o relato do coveiro, o homem teria se identificado como sendo da Justiça e que era preciso desenterrar o corpo para confirmar a identidade do cadáver. O trabalhador ressaltou ainda que fotos foram tiradas e o suspeito ainda pediu para que o coveiro apertasse a bochecha do cadáver para confirmar se não era um boneco.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher teria chutado os vasos e pronunciado xingamentos. Em seguida os dois foram embora e o coveiro fechou a sepultura. Em nota, a prefeitura de Palmares Paulista se manifestou. “A Prefeitura Municipal de Palmares Paulista esclarece que não recebeu nenhuma ordem judicial para desenterro de corpo no Cemitério Euclides Rocha e por isso orientou o coveiro a registrar um Boletim de Ocorrência a respeito do ocorrido no sábado (06). Na ocasião, duas pessoas estiveram na residência do coveiro, apresentando-se como sendo da justiça e exigiram o desenterro, seguido de constatação de que o sepultado se tratava de um cadáver e não de “um boneco”, como descreveu o funcionário”, divulgou.

O caso gerou repercussão regional. A investigação segue sob o comando do delegado Pedro Luiz de Senzi Carvalho, que não foi localizado pela nossa reportagem. Penas para o crime de vilipêndio a cadáver estão previstas no artigo 212 do Código Penal Brasileiro e correspondem de 1 a 3 anos de detenção e multa, se os acusados forem condenados. Esta é a primeira vez nos últimos anos que a região registra uma ocorrência deste tipo.

Entenda

O empresário foi encontrado morto em um quarto de hotel em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, na madrugada da última quarta-feira. O corpo foi encontrado no banheiro do hotel por uma mulher. O boletim de ocorrência foi registrado como suicídio.A vítima enfrentava diversas ações na Justiça movidas por investidores da empresa de Troncoso que vendia pacotes de investimentos em ativos digitais. Os processos começaram a ser movidos nos meses finais de 2019, quando o projeto, denominado de Rota 33 teria deixado de pagar os investidores. Além dele, nas ações, ainda constam os nomes dos sócios.

Da Reportagem Local