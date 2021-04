Polícia Civil Investiga Caso de Bebê Encontrado Morto Dentro de Casa em Catanduva

A Polícia está investigando o caso de um bebê encontrado morto na última quinta-feira, dia 25. De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da criança, de 18 anos, informou que colocou o filho no berço para dormir e saiu do quarto. Quando voltou, encontrou o bebê com dificuldades para respirar.

Ainda de acordo com o boletim, a mãe alegou à polícia que a criança não estava firme, apresentava cor amarelada e tinha leite na boca. Ela e os vizinhos tentaram reanimar o bebê, seguindo as orientações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) por telefone. Posteriormente, a equipe do SAMU chegou ao local, o médico que prestou o atendimento informou aos policiais que encontrou o bebê em parada e tentou reanimá-lo, mas não conseguiu. A criança foi levada ao Hospital Padre Albino para constatação da morte.

O caso está sendo investigado e o corpo passou por exame necroscópico. A polícia informou que está aguardando o resultado do laudo. A ocorrência foi registrada como morte suspeita. Myllaynne Lima

Da Reportagem Local