Polícia Civil de Catanduva Investiga Homicídio Registrado no Santa Rosa

A Polícia Civil de Catanduva investiga um homicídio registrado no bairro Santa Rosa no último domingo. A vítima, um homem de 46 anos, moradora do Conjunto Euclides, teria sido a responsável por tentar matar outra pessoa, hora antes, no Solo Sagrado.

De acordo com a polícia, o homem estaria em uma casa de conhecidos, quando pelo menos seis pessoas, em duas motos e um carro, teriam invadido a residência e efetuado disparos em um quarto dos fundos, onde a vítima estaria escondida. Pelo menos 11 tiros foram disparados, de acordo com a contagem de marcas de balas na porta.

Duas horas antes, o morador do Conjunto Euclides teria discutido com outro homem, de 31 anos, em frente a um bar no Jardim São Domingos. Ele então teria atirado, atingindo o homem e fugido em uma moto. A vítima foi levada ao Hospital Padre Albino.

Policiais militares iniciaram as buscas para localizar o suspeito, quando foram acionados para atender a ocorrência de homicídio no Santa Rosa.

O caso supostamente pode estar relacionado a acerto de contas e envolvimento com drogas, segundo as primeiras informações.

Da Reportagem local