Polícia Ambiental Recupera Trator e Dinheiro Roubado nas Proximidades de Itajobi

Policiais Militares do 4º Batalhão de Polícia Ambiental durante policiamento ambiental, ouviram via rede de rádio de um roubo a uma propriedade rural no município de Ariranha, sendo levado um trator Massey Fergunson e R$ 4 mil em dinheiro, mediante violência física com utilização de armas brancas, deixando as vítimas feridas. A equipe deslocou-se até as proximidades de Itajobi e Vila Roberto, momento em que foi avistado um veículo marca Fiat Uno mencionado pelas vítimas, ocupado por três indivíduos desembarcando e adentrando a um canavial.

Segundo os policiais, foi solicitado apoio via rede de rádio, comparecendo diversas viaturas do Policiamento de Área, bem como o helicóptero Águia, porém sem êxito em localizá-los.

Logo após a retenção do veículo, a equipe se deslocou a possíveis locais utilizados pelos criminosos para esconderijos, obtendo êxito em localizar o produto de roubo.

Em seguida a rede de rádio informou que três indivíduos sujos e descalços foram vistos na Vila Roberto tentando pegar carona para a cidade vizinha.

A equipe retornou a Vila Roberto e, com vistas as características passadas, logo identificou os três indivíduos, que perceberem a presença da viatura, passaram a pular de casa em casa com intuito de fugirem, e após um longo acompanhamento a pé , a equipe teve êxito em deter os infratores que foram indistintamente reconhecidos pelas vítimas como autores do roubo, sendo ainda localizado em poder de um deles a quantia de R$ 4.680 bem como a chave do Fiat uno. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos indivíduos, sendo conduzidos juntamente com o veículo utilizado até a Central de Flagrantes de Catanduva, ficando os indiciados à disposição da justiça.

Ariane Pio

Da Reportagem Local