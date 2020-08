Polícia Ambiental Realiza Flagrante de Caça Ilegal em Palmares Paulista

Durante policiamento pela área rural do município de Palmares Paulista, os Policiais Militares do 4º Batalhão de Polícia Ambiental flagraram três indivíduos realizando atos de caça de maneira irregular. No decorrer do patrulhamento avistaram um veículo de onde saiam fachos de luz provenientes de lanternas de alta potência. Ao abordarem o veículo verificaram que dos três ocupantes, dois portavam armas longas.

Os infratores afirmaram que estavam fazendo atividade de controle do javali e, embora a documentação do armamento estivesse em dia, não apresentaram a documentação pertinente da atividade. Diante dos fatos todos foram autuados administrativamente, sendo conduzidos até a Delegacia Seccional de Catanduva. O armamento utilizado na caça foi apreendido e os indivíduos foram liberados.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local