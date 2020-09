Polícia Ambiental Prende Homem Por Posse Ilegal de Armas em Itajobi

Na última terça-feira, dia 22, durante desencadeamento da Operação Jequitibá, Policiais Militares do 4º Batalhão de Polícia Ambiental apreenderam três armas de fogo sem documentação e diversas munições em Itajobi.

Os Policiais foram verificar uma denúncia de depósito de caça de animais silvestres em uma residência, mas ao realizarem vistoria no local não encontraram nenhum animal abatido e nenhum material de caça. Porém, o proprietário da residência entregou três armas de fogo, além de diversas munições. O homem alegou aos policiais não possuir documentação do armamento. Diante dos fatos, foi realizada a apreensão das armas, munições e dado voz de prisão ao autor. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia e permanece à disposição da Justiça.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local