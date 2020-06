Polícia Ambiental Prende Homem Por Caça e Porte Ilegal de Arma em Itajobi

Na última terça-feira, dia 16 de Junho, durante um patrulhamento no bairro Palmeiras, em Itajobi, os Policiais Militares do 4º Batalhão de Polícia Ambiental encontraram duas gaiolas, uma com um papagaio e outra com um periquitão rei. Os policiais realizaram uma vistoria no local com consentimento do morador. Durante a vistoria, foi encontrada dentro de um freezer uma cutia, mamífero roedor de pequeno porte. A Polícia Ambiental também encontrou na residência uma espingarda carabina de calibre 44, um revólver de calibre 38, uma espingarda de pressão e munições de diversos calibres. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante por caça e porte ilegal de arma. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária de Novo Horizonte e permanece à disposição da Justiça. Os armamentos, munições, animal abatido e as aves foram todos apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia. Posteriormente, o animal abatido foi encaminhado ao aterro sanitário e as aves foram depositadas em Clínica Veterinária para avaliações e posterior destino.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

