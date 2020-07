Polícia Ambiental Participa Da Campanha Inverno Solidário

O 4º Batalhão de Polícia Ambiental (4°BPAmb), em parceria com o Fundo Social de solidariedade do estado de São Paulo, está promovendo a Campanha “Inverno Solidário 2020”, que tem como objetivo a arrecadação de cobertores novos para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade a enfrentar os períodos de baixas temperaturas. A unidade da Policia Ambiental de Catanduva está participando e os interessados podem fazer sua doação. Lembrando que estamos no mês de julho e o frio está se intensificando, a campanha vai até setembro.

Seja solidário e participe da campanha, fazendo a entrega de cobertor novo em uma das unidades do 4º BPAmb. Confira os locais, além da unidade de Catanduva:

São José do Rio Preto: Av. Gov. Adhemar Pereira de Barros, nº 2100, Vila Diniz – Fone: (17) 3201-3670, José Bonifácio: Avenida Luis Pereira Lima, nº 406, Jd Independência – Fone: (17) 3245-2833, Catanduva: Rua Três de maio, nº 15, Higienópolis – Fone: (17) 3522-1313, Novo Horizonte: Rua Carvalho Leme, nº 945, Centro – Fone: (17) 3542-2383, Fernandópolis: Rua Pernambuco, nº 873, Vila Regina – Fone: (17) 3348-1020, Votuporanga: Avenida Dep. Aureo Ferreira, nº 1170, Praia dos Meninos – Fone: (17) 3421-9008, Jales: Avenida José Rodrigues, nº 51, Bairro do Bosque – Fone: (17) 3356-1070, Santa Fé do Sul: Rua Doze, nº 1186, Centro – Fone: (17) 3631-2374, Franca: Avenida Doutor Flavio Rocha, n° 4511, Vila Imperador – (16) 2103-6350, Ituverava: Rua Carolina Judith dos Santos, nº 727, Parque Recreio – (16) 3729-6510, Barretos: Avenida Professor Dorival Teixeira, nº 261, Vale do Verde, Fone: (17) 3321-6800, Ribeirão Preto: Rua Peru, nº 1472, Vila Mariana – Fone: (16) 3996-0450, Jaboticabal: Rua Gonçalves Ledo, nº 155, Jardim Santa Rita – Fone: (16) 3209-1230, Santa Rita do Passa Quatro: Avenida Quincas Meirelles, nº 355, Vila Aparecida – Fone: (19) 3582-2815, Araraquara: Avenida Jorge Biller Teixeira, nº 519, Vila Ferroviária – Fone: (16) 3331-3797, São Carlos: Rua do Estado, nº 146, Jardim Paulistano – Fone: (16) 3368-4724, Ibitinga: Rua Jorge de Paula Souza, nº 400, Jardim Eldorado – Fone: (16) 3342-4221.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook