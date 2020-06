Polícia Ambiental Encontra Homem Com Arma Sem Documentação Em Santa Adélia

Na quinta-feira (11), durante patrulhamento ambiental as margens do Ribeirão dos Porcos, munícipio de Santa Adélia, os Policiais Militares do 4º Batalhão de Polícia Ambiental, teriam avistado um veículo CrossFox preto parado entre a vegetação.

De acordo com informações da PA, ao se aproximarem do veículo, o suspeito teria escondido algo em suas roupas e tentado fugir. O suspeito foi abordado e durante revista pessoal foram encontrados um revolver calibre .32 com oito munições e uma cartucheira do mesmo calibre com 13 cartuchos sem uso.

Segundo os policiais, ao ser indagado sobre as armas de fogo, o acusado teria informado que não possuía documentação e que ambas são herança do seu avô.

“Diante dos fatos, foi dado voz de prisão em flagrante delito, sendo conduzido para Delegacia Seccional de Catanduva para providências Judiciais”, consta em nota encaminhada pela Polícia Ambiental.

A Polícia Ambiental adverte que, caçar e portar arma sem a devida autorização do órgão competente é Crime.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

