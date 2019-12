Policia Ambiental De Catanduva Atende Ocorrência De Maus Tratos Em Marapoama

A Polícia Ambiental de Catanduva recebeu uma denúncia sobre maus tratos de animais na cidade de Marapoama, durante patrulhamento ambiental rural, a equipe compareceu até o centro da cidade para verificação e veracidade da denúncia.

A denúncia anônima dizia que um homem teria matado um gato a pauladas e enterrado em um terreno. No local, em contato com a pessoa que poderia ter feito a ocorrência de maus tratos, ele contou e também levou a equipe no referido terreno e desenterrou o gato que ele próprio matou com um cabo de rastelo.

Indagado sobre o ocorrido, confessou que o felino oferecia riscos ao seu pássaro de estimação “Periquitão Maracanã”. Diante dos fatos, os policiais ambientais aplicou multa no valor de R$ 6 mil por maus tratos na morte do gato e multa de R$ 500 por manter a ave em cativeiro.

A ave foi apreendida, foi deixada a Base Operacional de Novo Horizonte, no aguardo de uma destinação adequada.

Ariane Pio

Da Reportagem Local