Polícia Ambiental Começa “Operação Gaia” em Comemoração à Semana do Meio Ambiente

Em comemoração à Semana Mundial do Meio Ambiente a Polícia Militar Ambiental realizará diversas atividades de conscientização e preservação do Meio Ambiente durante a semana de 31 de maio a 06 de junho de 2021, com o objetivo de desenvolver ações de policiamento ambiental, voltadas a combater crimes e infrações ambientais e promover ações ligadas a restauração ecológica.

Dentre estas destaca-se a “Operação Gaia”, com emprego de mais de 1300 policiais militares e 600 viaturas (terrestres e náuticas), no período de 31 de maio a 02 de junho, a ser realizada pelos Batalhões operacionais, em todo o Estado de São Paulo, que intensificarão as ações de policiamento voltadas à proteção dos recursos naturais (prevenção as queimadas, pesca predatória, desmatamento, garimpagem, caça e tráfico de animais silvestres, tráfico de drogas, porte ilegal de arma, etc) e as auditorias dos Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA) em áreas já fiscalizadas pelo policiamento ambiental, onde os responsáveis prontificaram-se a recuperar o dano causado ao meio ambiente.

Na sexta-feira (04) será realizada uma Live na página oficial da Polícia Militar Ambiental (fb.com/PMAmbientalSP) sobre a temática “Impacto das queimadas na saúde da população” com a participação do Comando do Policiamento Ambiental, de Oficiais de Polícia Militar especialistas em direito ambiental e Médico Marcos Abdo Arbex especialista em pneumologia.

Ariane Pio

Da Reportagem Local