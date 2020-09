Polícia Ambiental Autua Homem Por Manter Aves ilegalmente em Cativeiro

Os Policiais Militares do 4º Batalhão de Polícia Ambiental realizaram atendimento de denúncia, de que um homem mantinha várias aves silvestres dentro de gaiolas em sua residência em Catanduva.

No momento da fiscalização os policiais constataram a presença de duas aves nativas anilhadas que eram mantidas em cativeiro. Questionado sobre a autorização do órgão competente, o infrator não apresentou a autorização ambiental para a criação das aves.

Os policiais realizaram vistoria nas anilhas e averiguaram que estavam cortadas, o que caracterizava que as aves foram pegas na natureza e anilhadas posteriormente, o que configura crime e infração administrativa.

O autor dos fatos foi autuado administrativamente e responderá pelo crime em liberdade. As aves foram apreendidas e após análise de profissional qualificado foram reintroduzidas em seu habitat. O 4º BPAmb adverte, a adulteração de anilhas é crime, além de infração administrativa, sujeita a multa e apreensão das aves.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local