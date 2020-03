Polícia Ambiental Apreende Animais Silvestres Congelados

A Polícia Ambiental de Catanduva apreendeu em uma residência no Bom Pastor animais silvestres que estariam congelados e seriam consumidos. Policiais encontraram um tatu e dois teiús (lagartos) em um freezer. O morador não possuía autorização ou licença para o abate dos animais.

De acordo com PA, equipes foram até o imóvel averiguar uma denúncia anônima sobre pássaros silvestres mantidos em cativeiro e animais nativos abatidos para o consumo humano.

“Pelo local, realizamos contato com o morador, qualificado no presente boletim de ocorrência ambiental, que posto a par do teor da fiscalização, franqueou nossa entrada em seu domicílio e nos acompanhou, onde os policiais constataram a existência de três animais abatidos 01(um) tatu e 02(dois) teiús, eviscerados, inteiros, sob refrigeração, com seus respectivos couros e casco, em uma freezer na garagem da residência, em relação às aves não foi constatado nenhum exemplar”, consta no relatório.

Ainda segundo a Polícia Ambiental, os animais são da fauna nativa silvestre e o morador não possuía nenhuma autorização e ou licença para o abate dos animais. “O autor disse possuir uma chácara na área rural do município e seus cães que haviam abatido os animais, e por pena de deixar a carne se deteriorar resolveu levá-lá até sua residência para seu consumo. Lembrando que o consumo de carne de animais silvestres pode ocasionar doenças nos seres humanos, como a exemplo o consumo de tatu, que pode transmitir a hanseníase”, cita a ambiental.

O morador recebeu o auto de infração ambiental, com multa no valor de R$ 1,5 mil – R$ 500 para cada animal abatido e pode responder por crime ambiental, com pena prevista de detenção de um a três anos ou multa.

Karla Konda

Editora Chefe