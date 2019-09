Poeta De Deus Lança Livro Com Poemas Sobre Crônicas Divinas

O poeta Odair C. Costa está divulgando seu segundo livro “Estrela Guia”, que trata de poemas espiritualistas onde falam de lutas, batalhas e guerras vividas pelo homem, mas também fala sobre gratidão, luz, e sobre Jesus que exaltam o poder e a glória de Deus. O autor nasceu em Catanduva, mas atualmente mora no Mato Grosso e está a passeio na cidade.

Segundo o poeta o livro tem como base a espiritismo onde suas histórias de luz e experiências que chamam a atenção para despertar a humanidade ou a quem lê sobre os flagelos, as desigualdades, os problemas sociais da humanidade como fomes, violências, ganâncias e os poderes. O autor contou que começou a escrever há seis anos, quando entregou várias joias a um lar de velhinhos e sentiu que sua avó tentava contato do mundo espiritual para que ele escrevesse poemas de amor e luz.

“Este livro é a prova de que podemos e devemos superar obstáculos evoluindo sempre, pois quando nos faltar forças Deus o grande arquiteto do universo nos ampara, afinal, este é o objetivo de nossa encarnação, por exemplo todos nós carregamos o nosso merecido fardo uns com milho outros com palha e os débitos colheita da semeadura pelos tempos onde cada grão vale crédito reparação tão logo o fardo se esvazie através os resgates em provas e expiações através das incontáveis reencarnações galgamos por direito estagiar em um mundo melhor” ressalta Odair.

O artista também já se apresentou em tv declamando as poesias e espera que seu livro venha ajudar muitas pessoas a encontrar paz e luz, entender um pouco de como deve se viver.

O primeiro livro de Odair chama-se “A colcha de Retalhos” e os dois livros podem ser solicitados por email do próprio autor odairpoetadedeus@hotmail.com ou pelo telefone: (66) 99954-8987, a livraria Santa Rita também está com alguns exemplares a venda.

Ariane Pio

Da Reportagem Local