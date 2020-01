PMs Do 30º BPM/I Prendem Traficante Com Grande Quantidade De Entorpecentes

Na noite desta quinta-feira (16), por volta das 22h10, policiais militares da 1ª Companhia PM do 30º BPM/I, durante fiscalização de trânsito pela cidade de Catiguá, apreenderam drogas. Segundo as informações da Policia Militar foi dado ordem de parada a um veículo que, de imediato empreendeu fuga, sendo iniciado o acompanhamento pelas cidades de Tabapuã, Novais e Catanduva, sendo nesta última realizada a abordagem pelo bairro Bom Pastor, momento em que o condutor abandonou o carro após ter caído em um buraco, sendo alcançado e contido ao tentar evadir-se.

Durante a abordagem foram localizados no compartimento de carga do veículo 108 tijolos de maconha totalizando 96,645 Kg da droga.

O condutor foi autuado em flagrante delito pelo crime de Tráfico de Drogas e permaneceu a disposição da justiça

Ariane Pio

Da Reportagem Local