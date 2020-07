Plataforma Localiza SUS disponibiliza dados e ações de enfrentamento à Covid-19 em Catanduva

Para dar transparência às ações do Ministério da Saúde no enfretamento da Covid-19, todas as informações relacionadas a ajuda ofertada aos estados e municípios, bem como o cenário de transmissão da doença no país, podem ser acompanhados por meio da plataforma Localiza SUS (https://localizasus.saude.gov.br/). Ela reúne, em um único ambiente virtual, 12 painéis eletrônicos com informações estratégicas e analíticas sobre o coronavírus, contendo o perfil de casos da doença por município, recursos distribuídos aos estados, habilitação de leitos, envio de testes, medicamentos, respiradores, e contratação de profissionais. Assim, todo cidadão pode acompanhar os dados pela plataforma, que pode ser acessada também pelo celular.

O objetivo da ferramenta é dar ainda mais transparência sobre o cenário atual da doença no Brasil, além de auxiliar no planejamento das ações de proteção e assistência à população. O painel é interativo, facilitando o acesso e a navegação. Os dados são abertos, o que significa que qualquer pessoa pode fazer download e utilizá-los para análises e avaliações de cenários.

Também é atualizada diariamente para a inclusão de novas informações. “O cidadão pode ter acesso a um grande repositório de dados, onde é possível navegar e ter a sua capacidade analítica aumentada. Todos os painéis foram construídos para serem acessados pelo celular, o que facilita ainda mais o acesso. No painel financeiro, por exemplo, você consegue verificar todos os repasses que foram feitos aos estados e municípios até o momento”, destacou o diretor do Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS, Angelo Martins Denicoli.

Dados da plataforma Localiza SUS mostram que no Painel de Leitos foi repassado para Catanduva R$2.880.000,00 para habilitar 20 leitos. No Painel Financeiro indica que a Secretaria Municipal de Saúde recebeu R$22.073.284,81, desse valor 19,4% foi investido em ações de combate à Covid-19. Desde o início da pandemia, o Ministério da Saúde tem trabalhado para disponibilizar o maior número de dados possíveis e, para isso, foram criados sistemas de repasse de informações que são utilizados pelos estados e municípios para auxiliar na tarefa de vigilância epidemiológica e no combate à pandemia. Algumas delas passam por aprimoramento para a transmissão das informações de forma mais ágil e segura. Outras medidas buscam uniformizar os dados repassados.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook