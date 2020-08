Plataforma De Educação Disponibiliza E-Book Com Práticas Essenciais Retorno Das Aulas

Com um possível retorno das aulas presenciais em várias capitais, o que vai depender do estágio da pandemia em cada estado, surge a necessidade da aplicação de medidas sanitárias para o bem-estar dos alunos e corpo docente, bem como o planejamento do restante do ano letivo para o cumprimentos das 800 horas-aula necessárias, entre outros detalhes. Para ajudar nesta transição, o SAS Plataforma de Educação elaborou um e-book gratuito com 12 práticas essenciais a serem implementadas pelos gestores escolares, durante a retomada.

O conteúdo contempla medidas em diferentes aspectos, desde por onde começar o planejamento, sua avaliação e execução, até os principais pontos de atenção. Na sequência, o material abrange 12 práticas de segurança e higiene, além de sugestões para avaliar o aprendizado dos alunos no período de isolamento domiciliar e os consequentes impactos socioemocionais. Por fim, apresenta o papel da tecnologia nesse momento de transição, com um modelo de educação híbrida, mesclando os ensinos presencial e virtual, o que deve se tornar uma tendência ainda mais forte no pós-pandemia, e ferramentas para garantir a aprendizagem e o engajamento dos estudantes.

Confira a seguir as 12 práticas sanitárias e de segurança essenciais. O material na íntegra, com as recomendações para cada tópico: Retorno às aulas gradual e escalonado; Horários diferentes para entrada e saída dos alunos; Aferição da temperatura de funcionários e alunos; Utilização de tapete higienizadores na entrada; Higienização de mochilas e bolsas; Ensino híbrido; Isolamento de bebedouros; Estações de álcool em gel e de papel toalha; Cartazes com orientações de higiene pessoal; Protocolos de limpeza das dependências da escola; Utilização de EPIs; Limpeza das salas de aula.

Ariane Pio

Da Reportagem Local