Plano Regional De Turismo Reúne Gestores e Apresenta Rotas Turísticas

Na última quarta-feira, dia 29 de janeiro, o auditório da unidade de São José do Rio Preto do Senac foi palco da apresentação do novo Plano Regional de Turismo. O evento reuniu prefeitos, gestores de Turismo e Cultura, membros dos conselhos municipais de Turismo, empresários e os integrantes da Região Turística ‘Águas, Cultura e Negócios’.

Para representar a chamada ‘Rota 2’, marcou presença a gerenciadora de Turismo de Catanduva, Beatriz Trigo, ao lado da secretária de Planejamento, Adriana Bellini Bonjovani, representante do Conselho Municipal de Turismo. O encontro também contou com a secretária de Trânsito e Transportes Urbanos da Cidade Feitiço, Maria Luiza Sprone. “O evento trouxe como tônica a composição da ‘Rota Caipira’, formada pelas cidades de Bady Bassitt, Catanduva, Catiguá, Icém, Ipiguá, Itajobi, Monte Aprazível, Nova Granada, Olímpia, Palestina, São José do Rio Preto, Uchoa e Urupês. Com o objetivo de organizar o turismo regional, o Plano Regional de Turismo apresenta diretrizes para o desenvolvimento do setor, visando ao fortalecimento da interlocução do polo regional e à união dos municípios participantes, além da geração de emprego, renda e o consequente desenvolvimento municipal”, ressalta a nota enviada à equipe do O Regional.

Falando sobre números, a região da qual Catanduva faz parte possui área de 4,99 mil quilômetros quadrados e é composta por uma população de 753.937 habitantes, com destaques no setor da Saúde, com 86 unidades básicas de atendimento médico, além de 14 prontos-socorros e 22 hospitais.

A Segurança Pública também se destaca, contando com 56 delegacias de polícia, 35 batalhões da Polícia Militar e quatro bases do Corpo de Bombeiros. Para o público que pretende conhecer cada uma das cidades que fazem parte da ‘Rota Caipira’, são 16 pontos de informação turística, além de 74 agências de viagens receptivas.

“O destaque da apresentação foi que Catanduva foi citada com atrativos turísticos. Importante empreendimento no município, o Empório Salamanca também foi mencionado na reunião, o que é motivo de orgulho”, destacou Beatriz Trigo.

“Diversas atividades estão previstas para o incentivo ao turismo local. Em Catanduva, a Agenda de Eventos apresenta a programação de todos os eventos que são realizados na cidade. Para conferir o conteúdo, basta acessar o site da Prefeitura ou diretamente no link www.catanduva.sp.gov.br/turismo/agenda-de-eventos”, finaliza a informação oficial.

Da Reportagem Local