Plano De Desenvolvimento É Apresentado A Moradores Do Nova Catanduva 1

Já foi apresentado, na última segunda-feira (29), aos moradores do bairro José Olympio Gonçalves, no Nova Catanduva 1, o PDST – Plano de Desenvolvimento Sócio-Territorial. A partir de agora, as famílias serão protagonistas do projeto pós-ocupacional, que visa à formação de consciência cidadã na garantia de direitos sociais para melhor qualidade de vida.

“Os moradores serão acompanhados por uma equipe técnica em atendimentos individual ou familiar com foco na construção da identidade de cada um para viver em sociedade. Para aproximar o grupo de trabalho das famílias, haverá plantão social todas as segundas e quartas-feiras, das 16 às 20 horas, no prédio que fica entre a escola e a creche do bairro”, diz nota oficial divulgada pela Prefeitura de Catanduva.

Esse projeto possui financiamento da Caixa Econômica Federal e conta, ainda, com suporte da Prefeitura de Catanduva, havendo o direto envolvimento de diversas secretarias municipais e da SAEC – Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva.

A Secretária Municipal de Assistência Social, Neusa Peres, ressalta a importância do plano: “teremos atuação permanente no bairro para contribuir com a finalidade do projeto e tornar o território um lugar digno para moradia e convivência em grupo”. Ele contará com o prazo de seis meses de execução. Durante todo esse período, serão realizadas reuniões, oficinas e cursos de capacitação, que serão encontros semanais. “O conteúdo será desenvolvido em atividades socioeducativas que incentivam a autonomia, o resgate da autoestima e a discussão de possibilidades de inserção ao mercado de trabalho”, finaliza a nota.

Da Reportagem Local