Plano de Contingência Contra Aedes Aegypti é Realizado Pela Secretaria Municipal de Saúde

Aconteceu na manhã de terça-feira (02), uma reunião por meio da Secretaria Municipal de Saúde, que definiu ações e responsabilidades que cada secretaria de governo terá no Plano de Ação Municipal para Contingência do Aedes aegypti. A prévia do documento foi apresentada com representantes de cada setor. O vice-prefeito Cláudio Romagnolli acompanhou o encontro.

O futuro plano prevê medidas preventivas e de controle da dengue, levando em conta a introdução dos vírus chikungunya e zika. Além disso, estão especificadas ações em caso de epidemia dessas doenças no município.

“Vamos contar com engajamento de cada secretaria, somar esforços e ações. É momento de prevenção, frente a possíveis adversidades no combate ao Aedes”, ressalta Cláudia Monteiro, Secretária Municipal de Saúde.

Durante a reunião, foi apresentado aos participantes um panorama da dengue em Catanduva e uma prévia do plano em elaboração. A expectativa é de que as diretrizes sejam executáveis, de acordo com a realidade local. Superada a atual fase, o Plano será apreciado pelo Prefeito Padre Osvaldo de Oliveria Rosa.

Larvas – Em análise da situação atual, Catanduva está em alerta para o Aedes. A ADL (Avaliação de Densidade Larvária), aferida no começo do ano mostrou que a infestação do mosquito na cidade é de 8,3,% em média na cidade, configurando risco de surto da doença. Enquanto o preconizado pelo Ministério da Saúde é de 1%.

Ariane Pio

Da Reportagem Local