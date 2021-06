Pivô Bianca brilha e Ajuda Bax Catanduva em Sua Segunda Vitória na Liga de Basquete Feminino

Recém-contratada pelo AEC/Tietê/Bax Catanduva, a pivô Bianca ‘sobrou’ em quadra e ajudou a equipe catanduvense a vencer sua segunda partida pela Liga de Basquete Feminino (LBF) 2021. O jogo contra o Santo André/Apaba foi no domingo, 30 de maio, no Ginásio Municipal Anuar Pachá, e foi válido pelo returno da competição nacional.

Bianca foi formada pela base do Santo André, time pelo qual atuou por sete anos. Embora tenha um carinho especial pelo time do ABC Paulista, na hora em que a bola subiu, a ‘lei do ex’ prevaleceu. Com 12 pontos e 18 rebotes, a pivô foi a mais eficiente do duelo (21) e levou o Troféu GOL Linhas Aéreas de Melhor Jogadora da Partida (MVP).

“A gente vinha de duas derrotas e se programou a semana inteira, com treinos fortes para, graças a Deus, poder executar na hora certa. Muito gratificante (ganhar o troféu), se não fossem as meninas do time, não teria conseguido. Tenho um carinho eterno (por Santo André), minha primeira casa e onde aprendi tudo que sei, mas agora estou em uma nova etapa da minha vida.”

O jogo, que envolve sempre muita rivalidade entre as equipes, começou equilibrado, com as visitantes levando pequena vantagem no período inicial (17×18). O Bax Catanduva deu o troco no segundo quarto e o jogo estava empatado a 33 pontos no intervalo.

A bola de três da armadora Natalia, no início do segundo tempo, marcou o domínio do time catanduvense, que soube anular o ataque adversário para tomar a dianteira ao fim de três quartos (49×44).

Ditando o ritmo de jogo, as comandadas de Cesamar Fernandes chegaram a abrir 14 pontos de vantagem, com bola do perímetro de Larissa a cinco minutos do fim (60×46). Irritada, Arilza Coraça cobrou em tempo técnico a reação andreense, que até veio, em corrida 7-0 nos minutos finais que reduziu o déficit, mas não foi suficiente para a vitória.

Com placar final de 65 x 57 para as donas da casa, os destaques ficam também para a cestinha da partida Larissa com 16 pontos (ao lado de Glenda, do time andreense) e para Thaissa, que marcou 15 pontos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local