Pivô Bianca Araújo é Novo Reforço do Bax Para Continuidade na Liga de Basquete Feminino

A diretoria do Bax Catanduva continua se reforçando para a continuidade da Liga de Basquete Feminino (LBF) 2021. Na terça-feira, 04 de maio, foi anunciada a contratação da jogadora Bianca Araújo da Silva. A pivô de 25 anos e 1,92 metros de altura é natural de Santo André, no ABC Paulista. Ela disputou amistosos pela Seleção Brasileira Adulta.

A jogadora já possui um currículo com importantes conquistas, como dois títulos Sul-Americanos: Sub-15 (Equador/2011) e Sub-17 (Equador/2013), além de da Copa América Sub-18 e o Mundial da Holanda em 2012.

No Brasil, o último clube defendido por Bianca foi o Santo André/Apaba. Depois disso, ela seguiu para Croácia. Agora, em terras tupiniquins, ela se apresenta ao Bax Catanduva para atuar novamente ao lado das companheiras Fernanda Sena e Beatriz Oliveira.

“Eu quero muito ajudar o time na competição. Estou ansiosa para poder me juntar à equipe, iniciar os treinamentos e estrear”, define a atleta que já disputou sete temporadas da LBF.

O esporte fez ainda mais pela jogadora que teve sua vida mudada. Bianca saiu das ruas onde trabalhava com material reciclável diretamente para as quadras de basquete.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local