Pista Da Washington Luís Afunda Devido As Fortes Chuvas Perto De Catanduva

Na manhã de ontem (10), a Rodovia Washington Luís precisou ser parcialmente interditada perto de Fernando Prestes, logo depois de Santa Adélia devido ao afundamento da pista que cedeu por conta da forte chuva que atingiu a região. O trânsito sentido capital chegou a ficar totalmente interditado. Para que o motorista pudesse seguir viagem um desvio foi criado e os veículos foram transitando normalmente. O congestionamento chegou a quatro quilômetros.

A Polícia Rodoviária Estadual deu duas alternativas para quem quisesse evitar o local: o motorista tem que chegar em Catanduva e pegar a saída pra Novo Horizonte pela rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), e segue até São Paulo.

Outra rota alternativa é entrar pela Washington Luís no trevo de Borborema e pegar a Rodovia Laurentino Mascaro (SP-333), no sentido Itápolis, e depois volta para Washington Luís, no km 329, que fica depois do local que está parcialmente interditado.

A concessionária Triângulo do Sol divulgou que já está no local fazendo os reparos para que os motoristas voltem a trafegar com segurança.

Da Reportagem Local