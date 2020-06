Pindorama e Itajobi Registram novos Casos de Óbitos por Coronavírus

Na última segunda-feira, dia 15, os municípios de Pindorama e Itajobi registram óbitos por Coronavírus. De acordo com a Secretaria de Saúde de Pindorama o primeiro óbito foi de um homem, de 65 anos, estava internado no Hospital São Domingos desde o dia 21 de Maio. No município ainda há outros 34 confirmados, 63 suspeitos, 02 internados e 20 curados.

A cidade de Itajobi registrou o segundo óbito. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, trata-se de um homem, de 50 anos, com comorbidades, estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Emílio Carlos. Na cidade ainda há 48 casos confirmados, 7 suspeitos, 85 descartados, 02 internados e 15 curados.

Ambas as cidades têm intensificado ações de prevenção ao Covid-19, tais como: fiscalização em estabelecimentos, ações de conscientização, distribuição de máscaras de proteção, além de sanitização nas ruas, espaços públicos e ambientes onde há maior fluxo de pessoas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

