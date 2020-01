Pindorama Divulga Processo Seletivo Para Contratação De Professores

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo para nível superior da Prefeitura de Pindorama. Aos interessados, é necessário que o candidato acesse o site da SR DIGITALIZAÇÔES, no período de 10 de janeiro até as 18h00 do dia 19, preencher o formulário e imprimir o boleto bancário com a taxa de inscrição de R$ 40,00.

A classificação será para a formação de cadastro reserva aos cargos de: Professor de Educação Infantil; Professor de Ensino Fundamental I – 1º ao 5º ano do EF; Professores de Ensino Fundamental II – 6ª ao 9º ano nas disciplinas de Arte, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática e Professor de Atendimento Educacional Especializado.

O tempo de atuação no cargo será de jornadas de 25 horas semanais ou conforme a necessidade, com os contratados recebendo salários de R$ 12,78 hora-aula. As funções públicas serão regidas pelo Regime da CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas.

O processo seletivo será composto por uma avaliação objetiva, de caráter eliminatória e classificatória, prevista para o dia 9 de fevereiro de 2020, seguido então pela avaliação de Títulos.

Da Reportagem Local