Pindorama Completa 95 Anos de Fundação Neste Domingo

Com uma população de pouco mais de 17 mil habitantes, Pindorama, a cidade mais próxima a Catanduva, completa 95 anos de fundação neste domingo, dia 21 de março.

Com a pandemia, as restrições e medidas adotadas para combater o coronavírus, a cidade, assim como muitos municípios do Estado, não fará ações presenciais em comemoração ao aniversário.

Pindorama e seus 95 anos tem índices a serem comemorados. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) indicam que o município encerrou o primeiro mês do ano com um saldo positivo na geração de empregos. Foram criadas 44 vagas com carteira assinada. Foram contratados 79 novos trabalhadores e outros 35 foram demitidos.

Conhecida como ‘Terra Generosa’ Pindorama é uma daquelas cidades que trazem no nome a marca espiritual e histórica. Segundo a tradição literária do romantismo indígena a palavra Pindorama significa “Terra das Palmeiras” ou “Lugar das Palmeiras”. Este teria sido o primeiro nome que os índios teriam dado ao Brasil, a Grã-Pindorama. Atualmente a cidade tem 17.049 habitantes, afirmam os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Além disso, o município está entre duas encostas, tendo o ribeirão São Domingos cortando toda a extensão do município.

Em 1907 a região era composta por mata virgem, sendo que com os desbravadores Ferdinando Mota, irmãos Lainetti e irmãos Costa, que ali se estabeleceram, iniciando as primeiras lavouras e os pequenos núcleos coloniais, ergueram uma capelinha, em um atestado eloquente de cristandade. Já em 1909 com os trilhos da estrada de ferro Araraquara, o povoado teve os primeiros surtos de progresso. Por volta de 1925, o município arcou, inicialmente com pesada cota de desmembramento, não impedindo, porém o seu progresso. Quatro anos mais tarde, em 1929, Pindorama surgiu como um dos maiores centros, na produção cafeeira do estado. Pela lei número 1594 de 29 de dezembro de 1917, foram elevados a distrito de paz e a município pela lei número 2125 de 31 de dezembro de 1925, sendo instalado a 21 de março de 1926.

Karla Konda

Editora Chefe