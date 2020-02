Pinacoteca Municipal Recebeu Cerca de 2.600 Visitas em 2019

Quem passeia pelas ruas de Catanduva, especificamente na esquina das ruas Mato Grosso e Santa Catarina, se encanta com a presença de uma construção que remete ao estilo europeu. Hoje, o que conhecemos como Pinacoteca Municipal João Nasser, o famoso “Castelinho”.

O local é conhecido como patrimônio histórico pelo Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Catanduva. Anualmente, o famoso Castelinho é palco de belíssimas obras. No ano passado, o local recebeu cerca de 2.600 visitas dentre escolas, instituições e admiradores de sua arquitetura.

Em 320 metros quadrados construídos, a atração conta, agora, com uma entrada principal anexada à copa, salas de direção, administrativas, de exposição, estúdio, sala de pesquisa, uma cozinha temática e sanitários. Não acabando por aí, ainda é importante evidenciar uma área reservada para contar a história do próprio Castelinho, além de varandas contemplativas.

Atualmente, a Secretaria de Cultura é a encarregada de organizar visitas agendadas de escolas de Catanduva e toda região, bem como de outros grupos interessados. O espaço recebe também, entre cursos e passeios, exposições sazonais de artes plásticas e visuais. A Pinacoteca conta com atendimento em horários especiais, desde que pré-agendados, além de visitas guiadas. Informações e agendamentos podem ser feitos pelo telefone 3522-4815.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local