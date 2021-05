Pinacoteca de Catanduva Reabre Para Visitação Com Limite de Público

A Pinacoteca Municipal João Nasser, o histórico Castelinho, reabriu suas portas, mas com restrições. O espaço cultural pode ser visitado com dia e horário agendado. Além disso, o local possui limite de público, são permitidas apenas cinco pessoas por visitação. A entrada é gratuita e todos os protocolos de segurança, como o uso de máscara e de álcool em gel devem ser seguidos pelos funcionários e pela população.

A Pinacoteca exibe a exposição “Arte Acadêmica”, que reúne o trabalho de 20 artistas com obras no estilo acadêmico e que foram adquiridas pela Secretaria Municipal de Cultura nos Salões de Artes Plásticas desde 1994, por meio do Prêmio Aquisição.

Também estão expostos quadros que compõem o acervo do Museu Municipal e outros que foram doados à Pinacoteca. As peças que estão disponíveis para o público são dos artistas Reinaldo Jeron, Gilberto Dutra, Marcus Monteiro Prestes, Hilton Greco, Marcus Marchi, Rodrigo Zaniboni, Paulo Tosta, Clodoaldo Martins, Juliana Limeira, Francisco Valzacchi, Ciumara Castro, Vandira Valzacchi, Morgilli, Luiz Dotto, João Amaral, Oscar Valzacchi, Eslaine Vaccari Rogante, Eliana Zancaner e Jesser Valzacchi.

O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, com agendamento pelo telefone (17) 3522-4815.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local