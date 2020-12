PICOVID Divulga Que Catanduva Fechou a Semana Com um Óbito nos Últimos Sete Dias

Com o objetivo de complementar o boletim diário do Coronavírus emitido pela Prefeitura e auxiliar a população no entendimento de como está à situação dos casos divulgados, os catanduvenses Adriano Henrique Cantão, 28 anos, mestrando em Computação Aplicada a Sistemas Complexos pela USP de Ribeirão Preto e Rafael Biagioni de Fazio, 20 anos, graduando em Informática Biomédica pela USP de Ribeirão Preto, desenvolveram o Painel Interativo do Covid-19 (PI-COVID-19), mantido de forma independente, ou seja, não é um site oficial.

Além da informação complementada do boletim, a população tem acesso ao histórico de casos divulgados desde o mês de Março utilizando informações disponibilizadas pelos boletins diários da Prefeitura.

De acordo com o PICOVID, Catanduva registrou apenas um óbito entre domingo (06/12) e sábado (12/12). Outra avaliação divulgada pelo painel é de que o município registrou queda no número de casos, no mesmo período. Catanduva acumulou 71 casos confirmados divulgados em uma mesma semana. Esse número representa uma queda de 10 casos confirmados, ou seja, 12.3% em relação à semana anterior. Para os interessados em acompanhar as atualizações do PI-COVID-19 basta acessar o site https://covid.catanduva.org. Também é possível acompanhar pelas redes sociais, Facebook: https://fb.com/picovid e Instagram: https://instagram.com/picovid.catanduva.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local