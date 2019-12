Picolés De Fruta À Base De Água São Opções Saudáveis Para O Verão

Quando os termômetros estão lá nas alturas fica difícil não pensar em tomar um sorvete. No entanto, muita gente não sucumbe a esse desejo com medo de ganhar uns quilinhos. Se é o seu caso, está na hora de rever esse conceito, pois, sabendo escolher o produto certo para levar para casa, os picolés ajudam a combater o calor de uma maneira gostosa e sem colocar a saúde ou a silhueta em risco.

A nutricionista Helena Stuvi conta que é melhor preferir sempre os de fruta feitos à base de água, eles costumam ser bem pouco calóricos e ajudam a refrescar e a acabar com a vontade de comer um docinho de maneira saudável e sem pesar na balança. Os caseiros ou artesanais também são boas opções Isso porque eles são feitos com mais frutas de verdade e com menos aditivos.

Helena pede que evite os produtos com recheios e coberturas Eles são muito mais calóricos e têm muito mais gordura na sua composição. Aposte nos picolés de iogurte Essas alternativas costumam ter mais proteínas, vitaminas e minerais do que os outros. Existem, inclusive, versões com doses extras de proteína disponíveis no mercado.

Confira a lista de ingredientes. Como ela é apresentada de forma decrescente, se os primeiros itens forem açúcar, xarope de glicose, xarope de glocuse, que é um tipo de açúcar extraído do milho, e gorduras, é melhor optar por outro. Se essa relação tiver muitos itens como emulsificantes e estabilizantes, também não é um bom sinal.

Cheque sempre a sua integridade Se ela estiver danificada, não leve para casa, pois pode ter havido a contaminação do alimento. Não se preocupe com as gotículas de água que se acumulam sobre o picolé. Algumas pessoas se incomodam com elas, achando que são sinal de algum problema com o alimento, mas, na verdade, essa característica apenas demonstra que parte da água do próprio produto virou líquido.

Ariane Pio

Da Reportagem Local