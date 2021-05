‘Piano Itinerante’ Ganha as Ruas em Homenagem Especial ao Dia das Mães

Afago em formato de notas musicais. A força da música tomou conta das ruas e avenidas de Catanduva em uma homenagem especial ao Dia das Mães. O músico Paulinho Bauab, realizou ontem (06), mais uma edição do “Piano Itinerante”. A programação começou por volta das 15h, com paradas em locais diferentes da cidade e seis horas de duração para emocionar e contagiar as mamães de plantão. Carinho necessário, principalmente em tempos de pandemia. O veículo adaptado com o instrumento musical passou pela Prefeitura de Catanduva, Rua Belo Horizonte, Aeroporto e teve como ponto alto da apresentação a Praça da Matriz. O repertório reuniu clássicos da década de 50 a 80, Bossa Nova, Boleros, Blues, Jazz e canções de grandes nomes da música como Frank Sinatra e Tom Jobim.

A homenagem seguiu todos os protocolos sanitários contra a covid-19, orientando que os moradores mantivessem as janelas abertas para conferir a programação sem sair de casa.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local