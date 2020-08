Pesquisas Para Controle Biológico De Inseto Transmissor Do Greening em Andamento

Dados da Fundecitrus mostram que 20,87% das laranjeiras do cinturão citrícola de São Paulo e do Triângulo/Sudoeste de Minas Gerais possuem sintomas do greening, o que corresponde a cerca de 41 milhões de árvores contaminadas. Esse índice, de acordo com a Fundação, é 9,7% maior do que o de 2019, estimado em 19,02%.

Pesquisas desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, por meio do Instituto Biológico (IB), buscam novas formas para o controle do psilídeo, inseto transmissor do greening (huanglongbing/HLB), a mais destrutiva doença da citricultura mundial.

A estratégia do IB é utilizar inimigos naturais do psilídeo para o seu controle, fornecendo mais opções para as ações de manejo dos citricultores brasileiros.

Os trabalhos do IB para desenvolvimento de opções de controle biológico do psilídeo ocorrem em três frentes: a seleção de cepas de fungos; o uso de joaninhas, inimigas naturais do transmissor da doença; e a seleção de ácaros predadores.

O greening é uma doença de difícil controle. Não há no mundo cultivares de laranja resistentes a doença, conhecida também como dragão amarelo. As estratégias para controle são a erradicação das árvores de laranja contaminadas e o uso de defensivos agrícolas para eliminar o psilídeo, que por ser um inseto voador, precisa de muitas aplicações de produtos químicos, aumentando os custos de produção e causando impactos no ambiente.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook