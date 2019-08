Pesquisas Indicam Que O Endividamento Das Famílias Cresceu No Período De 3 Anos

O endividamento das famílias voltou a crescer, alcançando o maior nível em três anos, segundo dados do Banco Central. A taxa de endividamento em relação à renda acumulada em 12 meses em maio de 2019, subiu para 44,04%, sendo este o maior nível desde abril de 2016, quando o percentual registrado foi de 44,2%.

Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC) também mostra o aumento no número de famílias que se declaram endividadas. Elas eram 64,1% do total em julho, maior percentual desde maio de 2013 (64,3%). Na mesma época do ano passado, eram 59,6%.

O comprometimento da renda e a inadimplência, contudo, têm se mantido estáveis. Segundo o Banco Central, a parcela da renda usada para o pagamento de dívidas (amortização e juros), incluindo financiamento imobiliário, tem girado em torno de 20% há quase dois anos.

A inadimplência da pessoa física (na carteira de recursos livres) tem oscilado entre 4,7% e 4,8%, depois ter passado boa parte de 2018 acima de 5%. Nos dados da CNC, o comprometimento declarado pelas famílias tem oscilado entre 29,5% e 29,9%.

Assim, o brasileiro está mais endividado, mas tem conseguido pagar seus débitos. A situação, contudo, é precária porque o aumento tímido do emprego tem sido puxado pela geração de vagas informais e mal remuneradas. Este é o caso de Gabriel Oliveira. “Trabalhei em uma indústria metalúrgica por mais de 5 anos. Durante este período estava tranquilo pois tinha estabilidade, e sempre conseguia efetuar os pagamentos das minhas contas em dia, porém em 2016 eu fui dispensado do meu trabalho. A empresa que eu trabalhava alegou na época que a minha dispensa era devido a crise financeira, que havia atingido a empresa, e nesta situação, eles não tiveram outra solução a não ser dispensar os funcionários. Aí que surgiu um grande problema na minha vida, por que depois que sai deste emprego eu nunca mais consegui estabilidade de novo, de 2016 até os dias de hoje só consegui vagas informais, temporárias e mal renumeradas, e a consequência disso é que passei a ter dificuldades para honrar minhas dívidas”, conta Gabriel Oliveira. As projeções indicam um cenário nebuloso, caso haja uma eventual piora no mercado de trabalho. Na avaliação de economistas, isso pode reduzir ainda mais a capacidade das famílias para o pagamento de dívidas.

André Santos

Da Reportagem Local