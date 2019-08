Pesquisa Revela Que Jogar Videogame Também É Coisa De Adulto

Uma pesquisa revela que 53% dos brasileiros que estão na faixa etária entre 16 e 59 anos jogam algum jogo fixo ou móvel e que, dos que jogam 60% tem pelo menos entre 20 e 30 anos, com predominância maior entre o sexo masculino.

O estudo feito pela Rhode se baseou em oito mil entrevistas online no Brasil, nos Estados Unidos e na Coreia do Sul, além de outras 20 entrevistas com jogadores de cada país e 13 entrevistas com especialistas e acadêmicos. Os números são mais elevados nos outros dois países: 75% dos entrevistados nos EUA jogam em plataformas fixas ou móveis e 50% têm mais de 34 anos; enquanto na Coreia do Sul, 85% jogam e 50% têm mais de 40 anos.

De acordo com os dados apresentados, a maioria dos jogadores já são adultos, portanto, videogame não é só coisa de criança. Ricardo Berluchi, de Catanduva, é um deles. “Eu gosto muito de jogar videogames, é meu passatempo favorito. Sei que muitos dizem que isso é coisa de criança, mas, na minha infância eu não tive isso, e só consegui jogar pela primeira vez quando já tinha 18 anos”, conta Ricardo.

É inegável. Os videogames há muito deixaram de ser um mero brinquedo para se tornar uma forte forma de entretenimento e de expressão cultural. Com o amadurecimento da indústria e a entrada de megacorporações nesse mercado, um novo perfil de consumo ocupou lugar. Antigamente o público dos videogames era basicamente composto de crianças e jovens, hoje já não há mais barreiras para esse público.

A paixão pelos videogames foi tanta que Murilo Reis até estudou e se profissionalizou para projetar jogos para outros jogadores. “Eu sou projetista de jogos, e só entrei nessa profissão devido a minha paixão pelos videogames. Eu jogo desde os 11 anos de idade e desde a infância eu sempre tive o sonho de trabalhar com videogames. Hoje esse sonho tornou-se realidade, esse é meu trabalho e também minha diversão”.

André Santos

Da Reportagem Local