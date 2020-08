Pesquisa Ressalta Que Inverno Pode Aumentar Casos De Alergias Respiratórias

Segundo estudo ISSAAC (Internacional Study of Asthma and Allergies) as doenças respiratórias de inverno compromete cerca de 26% crianças e 30% dos adolescentes, são as mais prevalentes. Durante o Inverno, algumas alergias e doenças respiratórias surgem com mais frequência por causa do tempo seco. A asma, que atinge entre 10% e 25% da população brasileira.

O ar seco e frio, comum nesta época, age nas vias respiratórias como um irritante, causando sintomas como espirros, coriza, obstrução nasal, coceiras no nariz, ouvido, garganta, tosse e falta de ar.

O isolamento social, necessário para ajudar a conter a pandemia da Covid-19, também pode contribuir para o desencadeamento desses sintomas, já que as pessoas estão ficando mais tempo em casa e nem sempre há o cuidado do controle ambiental, ou seja, manter as orientações para a prevenção de ácaros e fungos. Aqui vão algumas dicas dos especialistas da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI) que podem ajudar a evitar alergias respiratórias: Prefira travesseiros de espuma ou fibra e, sempre que possível, use capas impermeáveis aos ácaros, roupas de cama e cobertores devem ser trocados e lavados regularmente.

A secagem deve ser ao sol ou ar quente. Evite tapetes, carpetes, cortinas e almofadas. Bichos de pelúcia e estantes de livros devem ser evitados, principalmente no quarto. Não use vassouras e espanadores. Prefira aspiradores de pó. Passe pano úmido diariamente na casa.

