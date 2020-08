Pesquisa Mostra Os Impactos Na Educação Dos Estudantes Com O Ensino Remoto

Com a pandemia do coronavirus, em um curto prazo, as escolas e educadores resistentes aos recursos digitais se viram, de uma hora para a outra, obrigados a considerar e em muitos casos a utilizar ferramentas que outros já vinham usando há muito tempo. A percepção não é distinta da realidade observada nas escolas brasileiras nos últimos anos. Entre 2014 e 2018, o ensino mediado pela tecnologia teve um incremento de 53%, enquanto a modalidade presencial encolheu 1% no mesmo período, segundo dados do último Censo de Educação Superior do INEP. E dentro desse cenário se destacam as edtechs, que já vivenciavam um crescimento considerável antes da pandemia. Um estudo feito em 2019 pela Associação Brasileira de Startups (ABStartups) revelou que em dois anos houve um aumento de 23% no número de edtechs no Brasil. Essas plataformas de estudos interagem com os alunos ao disponibilizar aulas, exercícios e simulados gameficados com feedback em tempo real. Em um segundo momento, elas mapeiam seus pontos fortes e fracos, bem como como as lacunas identificadas no aprendizado. A partir desses dados, as plataformas de estudos indicam os conteúdos que são mais adequados ao tempo disponível para estudar, assim como oferecer uma trilha personalizada baseada em relatórios com informações individuais.

Ariane Pio

Da Reportagem Local