Pesquisa Identifica Que Placa Bacteriana Pode se Tornar Reservatório de Coronavírus

De acordo com uma pesquisa realizada por profissionais da Residência em Periodontia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), o biofilme – placas de bactérias que se acumulam sobre os dentes – pode ser um reservatório de SARS-CoV-2, vírus que causa a Covid-19. Segundo o estudo, o coronavírus foi encontrado em cerca de 20% dos pacientes estudados, o que prova a relevância de considerar a saúde bucal como forma de prevenção da Covid-19.

Para o dentista e especialista em Saúde Coletiva na Neodent, João Piscinini, o estudo reforça a ligação da saúde bucal com a saúde sistêmica. “Já é mais do que comprovado que o cuidado com a boca está diretamente relacionado com o bem-estar do corpo todo, além de estar ligado com diversas outras doenças e sintomas. Mas, com a chegada da Covid-19, veio o alerta, mais uma vez, de que a boca é a porta de entrada de diversos microrganismos para o corpo humano”, ressalta.

Nesse estudo realizado no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, 70 pacientes que testaram positivo para a Covid-19 foram submetidos a avaliações do biofilme e, dentre esses, 13 registraram a presença do SARS-CoV-2 na cavidade bucal, justamente os que apresentaram a maior carga viral nos exames. De acordo com a pesquisa, ainda não é possível afirmar se o vírus sobrevive nesse microbioma e se pode se deslocar pelo sistema respiratório ou corrente sanguínea. Mas as perguntas podem levar a novas descobertas sobre o comportamento do coronavírus.

“Quando falamos em vírus e, principalmente, sintomas respiratórios, a população tende a relacionar a contaminação com o canal nasal. Porém, há cada vez mais análises sobre outras portas de entrada do vírus e esses estudos estão sendo aprofundados com novos achados sempre em busca de aumentarmos os cuidados que podem evitar esse contágio”, conta Piscinini.

