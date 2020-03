Pesquisa Do IBOPE Aponta Aprovação De Circulação Das Pessoas Ser Controlada

Uma pesquisa do IBOPE Inteligência realizada pela internet, entre os dias 20 e 23 de março, para acompanhar os impactos do COVID-19 no Brasil, revela que 89% dos entrevistados concordam que o horário de circulação das pessoas nas ruas do país deveria ser controlado neste momento.

Em Catanduva, essas medidas já foram adotadas por bancos e supermercados e o Jornal O Regional perguntou a elas que achavam e todas aprovam a medida, mas lamentam por ter pessoas que estão na faixa de risco, como idosos estarem ainda nesses locais ou rua.

Segundo o IBOPE pelo lado econômico, o estudo mostra que 85% dos entrevistados acham que muitas empresas vão fechar por conta da crise causada pelo Coronavírus; 76% declaram que estão economizando nestes dias, pois acreditam que quando a pandemia passar sua situação financeira estará pior; 51% dizem que já tiveram algum prejuízo econômico por causa do COVID-19; 47% estão com medo de perder o emprego; 44% foram obrigados a adiar uma viagem por conta da pandemia e 40% estão comprando produtos de outras marcas porque as que gostam não estão encontrando.

Estocar

Comprar produtos para estocar em casa é uma ação que mais da metade dos entrevistados afirma não ter feito: 62% afirmam que não fizeram isso. Dentre os que optaram por esse ato, os produtos mais comprados são alimentos (27%), itens de higiene pessoal (25%), álcool gel (22%) e produtos de limpeza (20%).

Fake News

A pesquisa do IBOPE Inteligência aponta ainda que quase a totalidade dos internautas brasileiros (93%) afirmam que existem muitas informações falsas sobre o Coronavírus, 82% acreditam que os hospitais não estão preparados para controlar o COVID-19 e 66% acham que o governo brasileiro está fazendo tudo o que pode para combater o surto no país.

Conscientização

Na opinião de 60% dos internautas brasileiros todos (população, governo federal e pesquisadores/cientistas) são responsáveis em combater a propagação do COVID-19 (coronavírus) no Brasil.

Atualmente, de acordo com o estudo, 90% dos pesquisados dizem que possuem informações suficientes sobre o COVID-19 e 93% afirmam que estão preocupados, dos quais 62% muito preocupados.

Informações

Para se informar sobre a pandemia, a TV aberta é o principal meio de informação dos internautas: 75% estão se informando por esse veículo de comunicação, seguida dos sites e portais de notícias (73%), redes sociais (60%), WhatsApp (40%), TV paga (31%), rádio (25%) e jornais impressos (15%). Ao serem perguntados se confiam nas informações de COVID-19 passadas pela TV aberta, 88% dos internautas afirmam que sim, ao passo que 86% confiam nos sites e portais, 83% confiam no rádio, 80% confiam na paga TV aberta, 78% confiam nos jornais impressos e menos da metade confiam nas redes sociais (42%) e WhatsApp (27%).

Combate

Para combater o vírus, segundo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), 97% dos entrevistados estão lavando as mãos frequentemente, 91% estão evitando locais com muitas pessoas e 85% estão evitando cumprimentar, beijar ou dar as mãos para pessoas. Há também 84% que estão saindo de casa com menos frequência e 16% que estão usando máscaras.

Humanização

A pesquisa aponta também que 39% consideram que é mais importante pensar em si mesmos e na família do que nos outros, 37% acreditam que eles mesmos ou seus familiares e amigos pegarão a doença e 29% acham exagero a preocupação com o vírus.

Ariane Pio

Da Reportagem Local