Pesquisa do IBGE Aponta que 11% da População Brasileira Não Tem Dentes

O Brasil tem 11% da sua população sem dente, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde, do IBGE, de 2015. Um dos principais motivos pode ser a falta de higiene bucal, que leva à deterioração da saúde dos dentes, provocando doenças. De acordo com a pesquisa, apesar de 89,1% terem dito que escovavam os dentes ao menos duas vezes ao dia, apenas 53% usavam escova, pasta e fio dental, e 46,8% trocavam a escova com menos de três meses.

Segundo o dentista Gabriel Coneglian do Vale, especialista em Ortodontia, ao escovar os dentes é necessário fazer o uso do fio dental, sem falar que a escovação previne problemas bucais – desde o início de uma cárie ou gengivite até a perda total dos dentes. “Escovar os dentes, passar o fio dental sempre após as refeições principais e higienizar a boca depois de lanches rápidos é a dica básica para quem deseja manter a saúde bucal e todos os dentes saudáveis”, ressalta o especialista.

A falta de dentes leva a uma procura cada vez maior por próteses dentárias. “Os problemas vão além da estética e podem afetar desde a mastigação até a fala dos indivíduos”, destaca o dentista. Dados do IBGE revelam que 50% da população brasileira adulta têm apenas 20 ou menos dentes funcionais, enquanto nos idosos esse índice é ainda maior, alcançando 70%. Para essas pessoas, a alternativa é a utilização das próteses dentárias, que se tornaram mais acessíveis, confortáveis e funcionais ao longo do tempo.

“Existem vários tipos de prótese dentária e também temos o implante. A prótese total removível, conhecida popularmente como dentadura, é recomendada para casos em que houve perda de todos os dentes. Além disso, temos também a prótese parcial removível, que pode ser utilizada por indivíduos que possuem um número razoável de dentes remanescentes, e a prótese parcial fixa, chamada de ponte ou coroa geralmente usada para substituir um dente faltante entre dois sadios, entre outros tipos”, explica. “No caso do implante, este consiste na fixação de um “pino” de titânio que faz o papel de raiz do dente, sobre o qual é colocado o dente artificial. Ele é indicado, na maioria dos casos, para substituir um dente”, complementa. “Somente através de uma avaliação com um dentista é que será possível indicar qual prótese é mais adequada para cada caso.” completa.

Em todo caso, a visita regular ao dentista continua sendo a principal arma da saúde bucal. “O acompanhamento anual com um dentista previne o aparecimento de muitas doenças e pode ajudar a diminuir esses índices apresentados pela pesquisa, pois quanto mais as pessoas cuidarem de seus dentes, menos problemas terão no futuro”, finaliza.

Ariane Pio

Da Reportagem Local